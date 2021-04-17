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Кори Андерсон встретится с Райаном Бейдером в полуфинале Гран-при Bellator

Кори Андерсон встретится с Райаном Бейдером в полуфинале Гран-при Bellator
Бокс/ММА / Bellator 0
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После того, как в Анкасвилле (США) на стадионе «Мохеган Сан Арена» в ночь с 16 на 17 апреля состоялся соглавный поединок турнира Bellator 257, в котором 31-летний представитель Туркменистана Довлетджан Ягшимурадов уступил техническим нокаутом 31-летнему американцу Кори Андерсону, стала известна первая полуфинальная пара Гран-при полутяжёлого веса Bellator.

Таким образом, в первой полуфинальной паре Гран-при полутяжёлого веса встретятся Кори Андерсон и 37-летний экс-чемпион Bellator в полутяжёлом весе Райан Бейдер, который единогласным решением судей победил Лиото Мачиду на Bellator 256. Встреча между ними должна состояться в июле этого года.

Кори Андерсон одержал 14-ю победу за карьеру в ММА, уступив в 5 поединках. На счету его будущего оппонента Райана Бейдера – 28 побед и 6 поражений.

Андерсон победил Ягшимурадова техническим нокаутом в соглавном бою Bellator 257
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