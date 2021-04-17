Вадим Немков защитил пояс чемпиона Bellator в полутяжёлом весе в бою с Дэвисом

В Анкасвилле (США) на стадионе «Мохеган Сан Арена» состоялся главный поединок турнира Bellator 257, в котором сошлись 28-летний действующий российский чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков и 34-летний представитель США Фил Дэвис.

В результате 5-раундового поединка победу единогласным решением судей одержал Вадим Немков (48-47, 48-47, 48-47), защитив пояс чемпиона организации в полутяжёлом весе. В полуфинале Гран-при он встретится с победителем боя Йоэль Ромеро — Энтони Джонсон, который состоится 7 мая.

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Ранее Немков и Дэвис уже встречались. В 2018 году Вадим одержал победу раздельным решением судей. Немков провёл первый поединок с августа 2020 года. Тогда на турнире Bellator 244 он нокаутировал Райана Бейдера и отобрал у него титул чемпиона лиги.

Отметим, что в рамках предварительного карда российский боец Виктор Немков уступил представителю Швеции Карлу Албректссону в дебютном бою на Bellator.