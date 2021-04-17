Немков прокомментировал победу над Дэвисом в главном бою Bellator 257

28-летний российский боец смешанных единоборств Вадим Немков прокомментировал победу единогласным решением судей над американцем Филом Дэвисом в главном бою турнира Bellator 257, в котором ему удалось защитить титул в полутяжёлом весе.

«Я особо ничего не менял. Задача была работать в стойке, перебивать его и защищаться от борьбы. Всё получилось, боем доволен. Ошибки были, но будем над ними работать.

Я готовился к этому бою, знал, что он продлится всю дистанцию. Его очень сложно нокаутировать. Я старался распределить силы на весь бой.

Спасибо Bellator, за то, что дали возможность принять участие в Гран-При. Спасибо моим близким, друзья, землякам на родине. Привет российским фанатам и американским фанатам тоже привет!» — сказал Немков после боя.