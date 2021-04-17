Немков – о бое с Дэвисом: самочувствие отличное, серьёзных травм не получил

28-летний российский боец смешанных единоборств Вадим Немков рассказал о своём самочувствии и впечатлениях после победы единогласным решением судей над американцем Филом Дэвисом в главном бою турнира Bellator 257, в котором ему удалось защитить титул в полутяжёлом весе.

«Самочувствие отличное, серьёзных травм не получил. Буду в ближайшее время начинать подготовку к следующему этапу Гран-При. В принципе, никаких неожиданностей не было. Ничего нового Фил не добавил. У него была такая же защита от ударов рук и хорошая борьба. Всё было также и я опять выиграл бой.

Что думаю о решении судей, которые два раунда отдали Филу? Не знаю. Я знаю, что первые три раунда я выиграл, четвёртый, скорее всего, проиграл. А пятый был у нас равный раунд. Главная черта Фила Дэвиса, что он и три раунда, и пять раундов работает в одном темпе, ему разницы нет.

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Почему переводил Дэвиса в партер? Я переводил его, когда была задача забрать концовку раунда, чтобы раунд отдавали в нашу пользу. Фёдор Емельяненко давал мне грамотные подсказки и подбадривал по ходу боя, помогал», — сказал Немков на пресс-конференции после завершения турнира Bellator 257.