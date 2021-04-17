Вадим Немков рассказал, когда будет готов к следующему бою на Bellator

28-летний российский боец смешанных единоборств Вадим Немков, защитивший титул чемпиона в полутяжёлой весовой категории Bellator в бою с Филом Дэвисом, рассказал, когда будет готов к следующему бою, и назвал свою приоритетную задачу на Bellator.

«Как закончится бой Ромеро с Джонсоном? Если честно, я затрудняюсь сказать, кто там выиграет. Оба бойца являются универсальными, непредсказуемыми.

Чего хочу ещё добиться в карьере? Первая задача — выиграть Гран-при. А дальше жизнь покажет. Пока же приоритет выиграть Гран-при.

Не рано ли будет выйти на полуфинальный бой в июле, с учётом травм, которые получил сегодня? Буду готов к июлю-августу. Между Ромеро и Джонсоном для меня разницы нет. Это два бойца с хорошим ударом и хорошей борьбой. И с тем, и с тем будет тяжело», — сказал Немков на пресс-конференции после завершения турнира Bellator 257.