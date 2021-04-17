Немков успешно защитил титул и вышел в полуфинал Гран-при с наградой $ 1 млн. Видео боя
Ранним утром 17 апреля по московскому времени в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) завершился турнир по смешанным единоборствам Bellator 257. В его главном событии выступил чемпион лиги в полутяжёло весе Вадим Немков, который защищал титул от посягательств Фила Дэвиса. Схватка прошла в рамках четвертьфинала Гран-при Bellator. По итогам пяти раундов россиянин одержал победу единогласным решением. Вашему вниманию лучшие моменты соответствующей встречи.
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Благодаря этой победе Вадим Немков пробился в полуфинал Гран-при, где встретится с победителем четвертьфинальной пары Йоэль Ромеро — Энтони Джонсон. Напомним, что победитель Гран-при получит $ 1 млн.
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