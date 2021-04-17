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Стало известно, сколько заработает Аскрен за бой с YouTube-блогером Джейком Полом

Стало известно, сколько заработает Аскрен за бой с YouTube-блогером Джейком Полом
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

В ночь на 18 мая в Атланте (штат Джорджия, США) пройдёт вечер профессионального бокса, в ходе которого выступят известный YouTube-блогер Джейк Пол и боец смешанных единоборств, экс-чемпион Bellator и лиги ONE Бен Аскрен. Для Аскрена эта встреча станет первой в профессиональном боксе, Пол проведёт третью схватку.

В преддверии этого противостояния стало известно, сколько бойцы заработают за поединок. Пол гарантированно получит $ 690 тыс., а Аскрену полагается $ 0,5 млн, сообщает MMA Fighting.

При этом неизвестно, какой процент Пол и Аскрен получат от продаж по системе PPV. Отметим, что главным событием предстоящего профессионального вечера бокса станет схватка экс-чемпиона мира Реджиса Прогрейса с украинцем Иваном Редкачем.

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