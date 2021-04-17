Ягшимурадов прокомментировал поражение от Андерсона

Довлетджан Ягшимурадов прокомментировал досрочное поражение от Кори Андерсона, которое он потерпел в рамках четвертьфинала Гран-при Bellator в полутяжёлом весе на турнире Bellator 257.

«Вчера явно был не мой день, что-то пошло не так. Не ищу оправданий. Случилось то, что случилось. Это испытание, которое я должен достойно перенести. Я обязательно вернусь сильнее», — написал Ягшимурадов на своей странице в «Инстаграме».

Соответствующий пост доступен на странице бойца в социальной сети.

Напомним, бой с Андерсоном стал для Ягшимурадова дебютным в Bellator. В главном поединке шоу Bellator 257 состоялся ещё один четвертьфинальный поединок Гран-при, в котором чемпион лиги Вадим Немков единогласным решением судей победил Фила Дэвиса.