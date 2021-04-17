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Ягшимурадов прокомментировал поражение от Андерсона

Ягшимурадов прокомментировал поражение от Андерсона
Бокс/ММА / Bellator 0

Довлетджан Ягшимурадов прокомментировал досрочное поражение от Кори Андерсона, которое он потерпел в рамках четвертьфинала Гран-при Bellator в полутяжёлом весе на турнире Bellator 257.

«Вчера явно был не мой день, что-то пошло не так. Не ищу оправданий. Случилось то, что случилось. Это испытание, которое я должен достойно перенести. Я обязательно вернусь сильнее», — написал Ягшимурадов на своей странице в «Инстаграме».

Соответствующий пост доступен на странице бойца в социальной сети.

Напомним, бой с Андерсоном стал для Ягшимурадова дебютным в Bellator. В главном поединке шоу Bellator 257 состоялся ещё один четвертьфинальный поединок Гран-при, в котором чемпион лиги Вадим Немков единогласным решением судей победил Фила Дэвиса.

Не такой уж и корявый оказался стиль. Но к именитым соперникам Ягшимурадов пока не готов
Кори Андерсон вырвал у бойца из Туркменистана путёвку в полуфинал Гран-при. Довлетджан защищался, как мог.
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