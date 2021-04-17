Туменов — о победе Немкова: в чемпионских раундах была немного непонятная ситуация

Боец смешанных единоборств Альберт Туменов прокомментировал победу чемпиона Bellator Вадима Немкова в бою с Филом Дэвисом в четвертьфинале Гран-при на турнире Bellator 257. По словам россиянина, чемпионские раунды поединка получились немного «непонятными».
«Ожидал победы Немкова, поздравляю его. Хороший бой, опыт для будущего. В чемпионских раундах была немного непонятная ситуация, но Дэвис — топовый боец. Тяжело выигрывать все пять раундов единогласно.
Немков прибавил. Если он выиграет Гран-при под руководством Емельяненко, то можно будет сказать, что Фёдор вырос как тренер. Конечно, у Емельяненко здесь много знаний. Фёдор — один из пионеров этого спорта. Ему нужно делиться опытом, что Емельяненко и делает», — рассказал Туменов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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