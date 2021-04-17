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Теофимо Лопес: Ломаченко — олимпийский чемпион. Я победил его, где моя медаль?

Теофимо Лопес: Ломаченко — олимпийский чемпион. Я победил его, где моя медаль?
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Абсолютный чемпион мира в лёгком весе Теофимо Лопес рассказал, в чём разница между его предыдущим соперником, экс-чемпионом мира в трёх весовых категориях Василием Ломаченко, и следующим оппонентом — Джорджем Камбососом.

«Между Ломаченко и Камбососом большая разница. Стилистически. Василий — левша, а Камбосос боксирует в ортодоксальной стойке. Кроме того, у Ломы высокий боксёрский IQ. Не знаю, быть может, такой же покажет и Камбосос, посмотрим. Как бы то ни было, разница велика. Ломаченко был лидером рейтинга лучших боксёров мира вне зависимости от весовой категории. Он был двукратным олимпийским чемпионом. Я победил его, где мои медали?», — сказал Лопес на пресс-конференции с Камбососом, фрагмент которой размещён на канале FightHype в YouTube.

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