Редкач: у меня не было конфликта с Усиком. Я с ним дружу

Украинский боксёр Иван Редкач, известный резкими высказываниями в адрес бывших чемпионов мира Василия Ломаченко и Александра Усика, рассказал, что у него нет никакого конфликта с Усиком. По словам спортсмена, он продолжает поддерживать с Александром дружеские отношения.

«Я говорю правду. Люди не любят правду. Если я говорю в сторону Ломаченко и Усика, значит я говорю правду. Просто люди не любят этого и блокируют. Зачем тогда заводить социальные сети, если блокировать?



Касательно Сергея Лапина: я тоже сказал правду, что он нищеброд, что плохо ведёт дела Саши Усика. Мне не интересно. Я сказал и забыл, а они до сих пор гадости пишут. Всегда могу сказать правду, я не лицемер. Не было такого, чтобы я что-то придумывал и говорил фигню.

У меня с Усиком никогда не было конфликта. Я просто прокомментировал его какой-то политический комментарий. И встрял этот Серёжа – психолог, дерматолог, кто он там? Всё началось из-за этого. Я как с Сашей дружил, так и дружу. Он хороший парень. Что же касается Сергея Лапина, он хотел пиар – он его получил", — приводит слова Редкача ua.tribuna.com.

Напомним, в ночь на 18 апреля Редкач проведёт поединок с бывшим чемпионом мира Реджисом Прогрейсом.