Экс-боец UFC Антигулов прокомментировал задержание из-за найденного пистолета

Российский боец ММА Гаджимурад Антигулов, который ранее выступал в UFC, прокомментировал собственный арест. Ранее стало известно, что полицейские задержали дагестанского бойца из-за обнаруженного у него оружия.
«Утром сделал пробежку в Тарках и нашёл вот это оружие, которое я не успел передать сотрудникам полиции. Я не разбираюсь в оружиях.
Нашли его в Тарках, когда бегал наверху. Хотел передать полиции, но не успел ещё. Тем более я ещё болел чуть-чуть коронавирусом, поэтому дома был», – сказал Антигулов в видео, которое опубликовало МВД Дагестана.
Антигулов выступает в смешанных единоборствах с 2009 года. Последний поединок он провёл в октябре 2020 года, уступив соотечественнику Максиму Гришину на турнире UFC в Абу-Даби. Всего на его счету 28 боёв в смешанных единоборствах, в которых он одержал 20 побед и потерпел восемь поражений.
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