Масвидаль раскритиковал UFC за низкие гонорары бойцов на PPV

Американский боец ММА Хорхе Масвидаль поделился мнением о выплатах в UFC. По словам Масвидаля, организация должна платить больше бойцам, поединки которых доступны на платных трансляциях (Pay Per View).

«Даже с учётом 1,3 млн платных трансляций я доедал бы какие-то жалкие крошки со стола. И это несправедливо. Я сейчас говорю не только ради себя, но и для моих братьев и сестёр, которые также выступают в UFC.

Организация должна дать нам доступ к этим деньгам. UFC должна платить больше бойцам, которые выступают на PPV», — цитирует Масвидаля BJPenn.

Масвидаль вернётся в октагон на турнире UFC 261. Он проведёт бой-реванш с чемпионом UFC Камару Усманом. Первый поединок соперников завершился победой Усмана.