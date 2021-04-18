Орловский победил Шермана единогласным решением судей на UFC Vegas 24

На турнире UFC Vegas 24 в США завершился бой бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе белоруса Андрея Орловского и американца Чейза Шермана.

В первом раунде Шерману удалось потрясти Андрея серией ударов, однако Орловский быстро восстановился и в конце раунда уже сам ответил сопернику попаданиями. Бой продлился три раунда, и все судьи отдали победу Орловскому со счетом 29-28. Отметим, 42-летний Орловский принял бой на 10-дневном уведомлении, заменив американца Паркера Портера.

Всего на счету Орловского, который дебютировал в UFC в 2000 году, 31 победа и 20 поражений в смешанных единоборствах, два боя были признаны несостоявшимися. У 31-летнего Шермана 15 побед и 7 поражений.

Главным событием ивента станет противостояние австралийца Роберта Уиттакера и американца Келвина Гастелума.