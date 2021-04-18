Уиттакер победил Гастелума в главном событии UFC Vegas 24

На турнире UFC Vegas 24 австралиец Роберт Уиттакер судейским решением победил американца Келвина Гастелума в главном событии вечера.

Бой продлился все пять раундов с преимуществом австралийца. Трое судей отдали победу Уиттакеру с одинаковым счётом 50-45.

Ранее на турнире прошёл бой бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе Андрея Орловского и Чейза Шермана. В первом раунде Шерману удалось потрясти Андрея серией ударов, однако Орловский быстро восстановился и в конце раунда уже сам ответил очень сопернику попаданиями. Бой продлился три раунда, и все судьи отдали победу Орловскому со счетом 29-28. Отметим, 42-летний Орловский принял бой на 10-дневном уведомлении, заменив американца Паркера Портера.

Бой Джереми Стивенс – Драккар Клозе был отменён в последний момент из-за травмы Клозе.