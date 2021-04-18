Блогер Джейк Пол нокаутировал экс-чемпиона Bellator Бена Аскрена
24-летний боксёр и YouTube-блогер Джейк Пол победил техническим нокаутом в первом раунде 36-летнего Бена Аскрена, бывшего чемпиона Bellator и ONE FC.
Аскрен впервые вышел на профессиональный боксёрский ринг. Бой прошёл в рамках главного поединка шоу Triller Fight Club. Удар Пола справа отправил Аскрена в тяжелый нокдаун, и рефери принял решение остановить поединок. Бой прошёл в Атланте (Джорджия, США) по правилам бокса с форматом 8 раундов по 2 минуты.
В со-главном бою Реджис Прогрейс победил Ивана Редкача единогласным техническим решением судей. В 6-м раунде украинец изобразил удар ниже пояса, с криком упав на настил. Судьи отдали победу американцу по итогам шести раундов из-за симуляции соперника.
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