Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Андрей Орловский догнал Жоржа Сен-Пьера и Джона Джонса по количеству побед в UFC

Андрей Орловский догнал Жоржа Сен-Пьера и Джона Джонса по количеству побед в UFC
Бокс/ММА / UFC 0
Аудио-версия:

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе белорус Андрей Орловский догнал Жоржа Сен-Пьера и Джона Джонса по количеству побед в лиге. Он делит с ними третье место по этому показателю, имея в своём активе 20 побед.

На турнире UFC Vegas 24 в США Орловский единогласным решением судей победил американца Чейза Шермана.

В первом раунде Шерману удалось потрясти Андрея серией ударов, однако Орловский быстро восстановился и в конце раунда уже сам ответил сопернику попаданиями. Бой продлился три раунда, и все судьи отдали победу Орловскому со счётом 29-28. Отметим, что 42-летний Орловский принял бой на 10-дневном уведомлении, заменив американца Паркера Портера.

Всего на счету Орловского, который дебютировал в UFC в 2000 году, 31 победа и 20 поражений в смешанных единоборствах, два боя были признаны несостоявшимися.

Орловский победил Шермана единогласным решением судей на UFC Vegas 24
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021