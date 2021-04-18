Андрей Орловский догнал Жоржа Сен-Пьера и Джона Джонса по количеству побед в UFC

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе белорус Андрей Орловский догнал Жоржа Сен-Пьера и Джона Джонса по количеству побед в лиге. Он делит с ними третье место по этому показателю, имея в своём активе 20 побед.

На турнире UFC Vegas 24 в США Орловский единогласным решением судей победил американца Чейза Шермана.

В первом раунде Шерману удалось потрясти Андрея серией ударов, однако Орловский быстро восстановился и в конце раунда уже сам ответил сопернику попаданиями. Бой продлился три раунда, и все судьи отдали победу Орловскому со счётом 29-28. Отметим, что 42-летний Орловский принял бой на 10-дневном уведомлении, заменив американца Паркера Портера.

Всего на счету Орловского, который дебютировал в UFC в 2000 году, 31 победа и 20 поражений в смешанных единоборствах, два боя были признаны несостоявшимися.