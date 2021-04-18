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Костя Цзю — о бое Емельяненко с Джиганом: для меня слова «хайп» и «спорт» несовместимы

Костя Цзю — о бое Емельяненко с Джиганом: для меня слова «хайп» и «спорт» несовместимы
Бокс/ММА 0
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Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Костя Цзю высказался о поединке рэпера Джигана с российским бойцом смешанных единоборств Александром Емельяненко. Недавно Цзю проводил тренировку с Джиганом.

«Не сторонник подобных поединков и всего, что там происходит. Лично для меня слова «хайп» и «спорт» несовместимы. То, что творится между Джиганом и Емельяненко, — их дело. Денис пришёл ко мне как человек, которому нужен совет в определённых аспектах, и получил его.

Даже во времена своих выступлений я не особо гнался за хайпом. Меня любили за то, что я делал в ринге. Безусловно, внимание аудитории нужно привлекать. В нашей индустрии даже есть такая фраза: «Кто-то же должен продавать билеты». Но я поступал иначе.

Ему необходимо поднять общую и специальную физическую подготовку. Кроме того, научиться перебарывать собственное «не могу» — продолжать сражаться в моменты, когда кажется, что уже нет сил. Если ты не сможешь сделать подобное во время тренировок, то в тяжёлом поединке это точно не удастся. В своё время я научился справляться с самим собой, продолжать драться, когда какая-то часть тебя говорит: «Ты уже не можешь, сдавайся», — приводит слова Цзю „RT на русском“.

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