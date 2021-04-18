Ветеран смешанных единоборств, боец Bellator Сергей Харитонов высказался о своём первом бое на голых кулаках.
«Друзья, всем привет. Вот и завершился мой бой на голых кулаках. Было непросто после всех моих потрясений, травм, переломов. Но, на самом деле, собрались. Очень хочу поблагодарить людей, которые были рядом и воодушевили меня на этот поединок. Будем биться дальше. Уверен, что в этом виде у нас тоже большое будущее. Так что всем удачи, здоровья и только вперёд!» — заявил Харитонов на своей странице в «Инстаграме».
В поединке супертяжёлой весовой категории россиянин одолел соперника нокаутом в первом раунде. Харитонов три раза отправлял его на настил, после третьего падения американец не успел встать за 10 секунд. Поединок был остановлен за полминуты до конца первого раунда.
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