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Сергей Харитонов высказался о своём первом бое на голых кулаках

Сергей Харитонов высказался о своём первом бое на голых кулаках
Бокс/ММА / Прочее ММА 0

Ветеран смешанных единоборств, боец Bellator Сергей Харитонов высказался о своём первом бое на голых кулаках.

«Друзья, всем привет. Вот и завершился мой бой на голых кулаках. Было непросто после всех моих потрясений, травм, переломов. Но, на самом деле, собрались. Очень хочу поблагодарить людей, которые были рядом и воодушевили меня на этот поединок. Будем биться дальше. Уверен, что в этом виде у нас тоже большое будущее. Так что всем удачи, здоровья и только вперёд!» — заявил Харитонов на своей странице в «Инстаграме».

В поединке супертяжёлой весовой категории россиянин одолел соперника нокаутом в первом раунде. Харитонов три раза отправлял его на настил, после третьего падения американец не успел встать за 10 секунд. Поединок был остановлен за полминуты до конца первого раунда.

Харитонову подменили противника и обманули зрителей. Соперник был актёром?
Ловкость рук и никакого мошенничества. Зато Десантник может похвастаться ещё одним быстрым нокаутом.
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