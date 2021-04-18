«Три секунды, вау!» Конор Макгрегор показал свой самый быстрый нокаут в карьере

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор показал свой самый быстрый нокаут в карьере.
«Ровно 10 лет назад я сделал свой самый быстрый нокаут одним ударом. Один из самых быстрых нокаутов в истории профессиональных MMA. Три секунды. Вау!» — написал Макгрегор на своей странице в «Инстаграме».
Этот поединок состоялся в 2011 году в Immortal Fighting Championship (IFC) и стал девятым в карьере Конора. Соперником Макгрегора был Пэдди Доэрти.
10 июля Конор Макгрегор проведёт третий поединок с Дастином Порье на турнире UFC 264. Впервые они бились в 2014 году, тогда победил ирландец, в январе 2021 года Порье взял у Макгрегора реванш. Ранее Порье обвинил Макгрегора в том, что тот отказался от обещанного пожертвования в его благотворительный фонд. Конор в ответ заявил, что третий бой с Дастином отменяется. Несмотря на это, в UFC официально подтвердили поединок.
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