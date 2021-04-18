Фёдор Емельяненко: есть планы провести турнир Bellator в России со зрителями

Российский боец ММА Фёдор Емельяненко сообщил, что планирует провести поединок на турнире в России, который будет проходить со зрителями. Ранее сообщалось, что у Емельяненко по контракту с промоушеном Bellator остаётся два боя. Как сообщил боец, он обсудил ситуацию с президентом Bellator Скоттом Кокером.

«Да, мы поговорили со Скоттом. У Bellator есть планы провести соревнования в России. Планируется турнир со зрителями», — цитирует бойца ТАСС.

44-летний Емельяненко был чемпионом промоушенов Pride FC, Rings и WAMMA. В последний раз российский боец выходил в октагон в декабре 2019 года. Тогда он нокаутировал американца Куинтона Джексона. В общей сложности Емельяненко одержал 39 побед, потерпел шесть поражений, а ещё один бой россиянина был признан несостоявшимся.