Снуп Дог потроллил президента UFC после поражения Аскрена в поединке с Полом

Известный рэпер Снуп Дог потроллил президента UFC Дану Уайта после того, как известный YouTube-блогер Джейк Пол нокаутировал бывшего чемпиона Bellator Бена Аскрена. Боксёрский поединок, проходивший минувшей ночью, был остановлен уже в первом раунде. Пол отправил в нокаут соперника.

После боя Снуп Дог взял в руки в микрофон и обратился к Уайту: «Дана, где мои деньги? Чувак, где мои деньги?»

Таким образом музыкант ответил на слова Уайта, который ранее заявил, что готов поставить на победу Аскрена $ 1 млн. Тогда президент UFC высмеял Пола, заявив, что у «мальчишки из YouTube» нет шансов в бое с профессиональным бойцом ММА. Снуп Дог предлагал Уайту заключить пари на $ 2 млн, но, как утверждал президент UFC, он отклонил предложение.