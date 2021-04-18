Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Снуп Дог потроллил президента UFC после поражения Аскрена в поединке с Полом

Снуп Дог потроллил президента UFC после поражения Аскрена в поединке с Полом
Бокс/ММА / Прочее ММА 0

Известный рэпер Снуп Дог потроллил президента UFC Дану Уайта после того, как известный YouTube-блогер Джейк Пол нокаутировал бывшего чемпиона Bellator Бена Аскрена. Боксёрский поединок, проходивший минувшей ночью, был остановлен уже в первом раунде. Пол отправил в нокаут соперника.

После боя Снуп Дог взял в руки в микрофон и обратился к Уайту: «Дана, где мои деньги? Чувак, где мои деньги?»

Таким образом музыкант ответил на слова Уайта, который ранее заявил, что готов поставить на победу Аскрена $ 1 млн. Тогда президент UFC высмеял Пола, заявив, что у «мальчишки из YouTube» нет шансов в бое с профессиональным бойцом ММА. Снуп Дог предлагал Уайту заключить пари на $ 2 млн, но, как утверждал президент UFC, он отклонил предложение.

Бен Аскрен: я заслужил насмешки. Меня нокаутировал Джейк Пол, это чертовски унизительно
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021