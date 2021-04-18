Снуп Дог потроллил президента UFC после поражения Аскрена в поединке с Полом
Известный рэпер Снуп Дог потроллил президента UFC Дану Уайта после того, как известный YouTube-блогер Джейк Пол нокаутировал бывшего чемпиона Bellator Бена Аскрена. Боксёрский поединок, проходивший минувшей ночью, был остановлен уже в первом раунде. Пол отправил в нокаут соперника.
После боя Снуп Дог взял в руки в микрофон и обратился к Уайту: «Дана, где мои деньги? Чувак, где мои деньги?»
Таким образом музыкант ответил на слова Уайта, который ранее заявил, что готов поставить на победу Аскрена $ 1 млн. Тогда президент UFC высмеял Пола, заявив, что у «мальчишки из YouTube» нет шансов в бое с профессиональным бойцом ММА. Снуп Дог предлагал Уайту заключить пари на $ 2 млн, но, как утверждал президент UFC, он отклонил предложение.
Бен Аскрен: я заслужил насмешки. Меня нокаутировал Джейк Пол, это чертовски унизительно
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