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Нурмагомедов опубликовал фото со свадьбы Махачева

Нурмагомедов опубликовал фото со свадьбы Махачева
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов в своём аккаунте в «Инстаграме» опубликовал фото со свадьбы бойца Ислама Махачева.

«Фото со свадьбы Ислама Махачева. Пусть Аллах благословит твой брак и дарует праведное потомство, брат. Очень рад за тебя», – написал Нурмагомедов.

О свадьбе Махачева стало известно 8 апреля. При этом сам спортсмен не афишировал соответствующую информацию у себя в социальных сетях. Со знаменательным днём в жизни Ислама его поздравил боец Bellator Магомед Магомедов.

Напомним, Махачев последний раз появлялся в октагоне на турнире UFC 259, который прошёл в минувшем месяце. Тогда россиянин досрочно победил Дрю Добера. Ожидается, что следующим соперником Махачева станет экс-чемпион лиги Рафаэль дос Аньос или Пол Фелдер.

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