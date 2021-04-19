Патрик Клюйверт отреагировал на видео тренировки Хабиба Нурмагомедова, опубликовав эмодзи

Известный в прошлом футболист Патрик Клюйверт оставил комментарий под постом бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в «Инстаграме». Нурмагомедов выложил видео, в котором показан фрагмент его тренировки на беговой дорожке.
«Кардио до ифтара просто космос», — подписал он видео.
Посмотреть видео можно в «инстаграме» Хабиба Нурмагомедова.
Клюйверт отреагировал на пост Нурмагомедова, опубликовав эмодзи с изображением огня и сердца.
Фото: https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/?hl=ru
В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.
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