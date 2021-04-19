Ф. Емельяненко отреагировал на победу Немкова над Дэвисом в Bellator
Легендарный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко прокомментировал победу действующего чемпиона Bellator в полутяжёлой весовой категории Вадима Немкова над Филом Дэвисом. Немков входит в команду Емельяненко под названием Fedor Team.
“Поздравляю Вадима с победой! Желаю успеха в следующем раунде и победы в Гран-при!» — написал Емельяненко в «Инстаграме», прикрепив текст к фото, сделанному после боя.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Фёдора Емельяненко.
28-летний Вадим Немков победил 34-летнего Фила Дэвиса единогласным решением судей. Россиянин защитил пояс Bellator в полутяжёлом весе и вышел в полуфинал Гран-при, где сразится с победитилем боя Йоэль Ромеро — Энтони Джонсон, проведение которого запланировано на 7 мая.
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