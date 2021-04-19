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Диллон Дэнис и Тайрон Вудли готовы провести бой с блогером, победившим Аскрена

Диллон Дэнис и Тайрон Вудли готовы провести бой с блогером, победившим Аскрена
Бокс/ММА / UFC 0

В ночь с 17 н 18 апреля по московскому времени в США прошёл турнир по боксу, одним из главных событий которого стала встреча бывшего чемпиона Bellator и ONE Бена Аскрена и YouTube-блогера Джейка Пола. Встреча завершилась досрочным поражением профессионального спортсмена.

После этого желание встретиться с Полом выразили ещё два бойца ММА — бывший чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли и член команды бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора Диллон Дэнис.

«Наслаждайся, называя себя бойцом ещё один день. Попробуй проделать такое же дерьмо со мной. Я поймаю тебя, Пол», — написал Вудли на своей странице в «Твиттере».

«Отправляй мне контракт, 100%. Я спасу ММА-сообщество. Не убегай от меня», — написал Дэнис.

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