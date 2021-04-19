Хабиб Нурмагомедов показал, как выглядел в юности. Фото

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов перепостил в «сториз» своего «инстаграма» фотографию, на которой можно посмотреть, как он выглядел в юности. Фотография сделана на одном из турниров по боевому самбо в Махачкале, Нурмагомедов стоит на фото крайний справа.

Фото: https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/?hl=ru

В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.