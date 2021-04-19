Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Хабиб Нурмагомедов показал, как выглядел в юности. Фото

Хабиб Нурмагомедов показал, как выглядел в юности. Фото
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов перепостил в «сториз» своего «инстаграма» фотографию, на которой можно посмотреть, как он выглядел в юности. Фотография сделана на одном из турниров по боевому самбо в Махачкале, Нурмагомедов стоит на фото крайний справа.

Фото: https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/?hl=ru

В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021