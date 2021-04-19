Хабиб Нурмагомедов отреагировал на новость о создании футбольной Суперлиги

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов отреагировал на новость о том, что ведущие футбольные клубы Европы объявили о создании Суперлиги. Он оставил комментарий под соответствующей новостью в «инстаграме» 433.

“No way”, — написал Нурмагомедов, что можно перевести как «ни за что», «ни в коем случае», «никаких шансов».

Фото: https://www.instagram.com/p/CN0yBN6BKe6/

Участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм». «Бавария», дортмундская «Боруссия» и «ПСЖ» отказались от участия в проекте. При этом УЕФА, АПЛ, Ла Лига и Серия А осудили топ-клубы за попытку создания Суперлиги и пригрозили им исключением из турниров под своей эгидой.