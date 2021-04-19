Хабиб Нурмагомедов отреагировал на новость о создании футбольной Суперлиги

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов отреагировал на новость о том, что ведущие футбольные клубы Европы объявили о создании Суперлиги. Он оставил комментарий под соответствующей новостью в «инстаграме» 433.
“No way”, — написал Нурмагомедов, что можно перевести как «ни за что», «ни в коем случае», «никаких шансов».
Фото: https://www.instagram.com/p/CN0yBN6BKe6/
Участие в Суперлиге подтвердили такие топ-клубы, как «Милан», «Арсенал», «Атлетико», «Челси», «Барселона», «Интер», «Ювентус», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», мадридский «Реал» и «Тоттенхэм». «Бавария», дортмундская «Боруссия» и «ПСЖ» отказались от участия в проекте. При этом УЕФА, АПЛ, Ла Лига и Серия А осудили топ-клубы за попытку создания Суперлиги и пригрозили им исключением из турниров под своей эгидой.
- 19 апреля 2021
-
10:10
-
10:01
-
09:34
-
09:31
-
09:22
-
09:01
-
05:55
-
00:10
- 18 апреля 2021
-
22:50
-
19:36
-
16:40
-
15:17
-
14:57
-
13:57
-
12:40
-
11:09
-
10:36
-
09:30
-
08:34
-
08:23
-
07:38
-
06:26
-
02:34
- 17 апреля 2021
-
23:38
-
20:55
-
19:40
-
16:58
-
15:53
-
14:34
-
13:50
-
12:45
-
11:16
-
10:52
-
09:23
-
07:41