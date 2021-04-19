Фёдор Емельяненко: годы чувствуются. Травмы вылезают

Легендарный российский боец смешанных единоборств Фёдор Емельяненко посетовал, что из-за повреждений, обусловленных возрастом, уже не может выступать так, как раньше. При этом Емельяненко заявил, что намерен провести поединок осенью 2021 года.

«Годы чувствуются, травмы вылезают. Ну а так к осени, даст бог, будем готовы», — приводит слова 44-летнего Емельяненко ТАСС.

Также боец утвердительно ответил на вопрос, интересны ли ему поединки с Джуниором дос Сантосом и Алистаром Оверимом.

«Да, они интересны», — добавил он.

Фёдор Емельяненко не появлялся в октагоне с декабря 2019 года, после того как нокаутировал американца Куинтона Джексона. Всего на счету российского спортсмена 46 боёв в MMA, в которых он одержал 39 побед и потерпел шесть поражений, ещё один поединок признали несостоявшимся.