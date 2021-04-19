13-летнему сыну Рамзана Кадырова присудили спорную победу на турнире по боксу

13-летний Адам Кадыров, сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, одержал спорную победу на турнире по боксу под названием «Время Легенд 6: Специальная операция». Соперником Кадырова-младшего был Аслан Баттиров.

Во втором раунде соперники приступили к обмену ударами, в ходе которого рефери неожиданно остановил бой и начал 10-секундный отсчёт, хотя никто из боксёров не был в нокдауне. Вскоре секунданты Баттирова выбросили белое полотенце, и Кадырову присудили победу техническим нокаутом. Рефери поднял Адаму руку, после чего ему вручили пояс.

Фото: «Матч! Боец»

Фото: «Матч! Боец»

Всего у Рамзана Кадырова десять детей: четыре сына и шесть дочерей. Кроме того, два приёмных сына (сироты из детского приюта) были усыновлены Кадыровыми в 2007 году.