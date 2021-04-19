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Видео: спорная победа 13-летнего сына Кадырова. Сопернику зачли нокдаун, которого не было

Видео: спорная победа 13-летнего сына Кадырова. Сопернику зачли нокдаун, которого не было
Бокс/ММА / Любительский бокс 0
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В «Инстаграме» опубликовано видео, в котором показано, как 13-летний Адам Кадыров, сын главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова, одержал спорную победу на турнире по боксу под названием «Время Легенд 6: Специальная операция». Соперником Кадырова-младшего был Аслан Баттиров.

Во втором раунде соперники приступили к обмену ударами, в ходе которого рефери неожиданно остановил бой и начал 10-секундный отсчёт, хотя никто из боксёров не был в нокдауне. Вскоре секунданты Баттирова выбросили белое полотенце, и Кадырову присудили победу техническим нокаутом. Рефери поднял Адаму руку, после чего ему вручили пояс.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно в «твиттере» президента Федерации бокса Чеченской Республики Валида Эдилова.

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