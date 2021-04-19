Фьюри: у Джошуа не самое большое сердце. Когда я попаду, всё закончится быстро
Чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри поделился мыслями о вероятном сопернике, обладателе титулов по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа. По словам Фьюри, у Джошуа «не самое большое сердце».
«Всё просто, мне нужно попасть ему по лицу несколько раз. У него не самое большое сердце, после нескольких пропущенных ударов он упадёт. У него нет нужной стойкости и по нему можно попасть. Когда донесу до него удар, всё закончится быстро.
Я надеюсь, что моим следующим соперником будет именно Джошуа, но я не могу ждать его слишком долго, мне необходимо оставаться в деле", — приводит слова Фьюри BoxingScene.
Ожидается, что в 2021 году Энтони Джошуа и Тайсон Фьюри проведут два поединка.
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