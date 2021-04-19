Немков: Дэвис рассёк мне бровь прямо у глаза. Мне 20 минут зашивали рассечение

Действующий чемпион Bellator в полутяжёлом весе Вадим Немков рассказал о травме, полученной в поединке с американцем Филом Дэвисом.
«Я был готов драться все пять раундов. Когда чувствовал, что веду бой, начинал экономить свои силы. Заранее знал, что в поединке с Дэвисом не будет лёгкой прогулки.
Он рассёк мне бровь прямо у глаза. После боя мы поехали в больницу, где долго ждали врача. В итоге мне 20 минут зашивали это рассечение», — рассказал Немков в интервью YouTube-каналу «Руки выше».
28-летний Вадим Немков победил 34-летнего Фила Дэвиса единогласным решением судей. Россиянин защитил пояс Bellator в полутяжёлом весе и вышел в полуфинал Гран-при, где сразится с победителем боя Йоэль Ромеро — Энтони Джонсон, проведение которого запланировано на 7 мая.
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