Реакция Кормье на досрочное поражение Аскрена в бою с блогером
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье отреагировал на поражение бывшего чемпиона Bellator и ONE Бена Аскрена от YouTube-блогера Джейка Пол.
«Боже мой, Бен. Ну ты чего, Бен? Чёрт», — сказал Кормье, смотревший поединок в прямой трансляции. При этом лицо Даниэля выражало самые разные эмоции.
Напомним, Аскрен провёл поединок с Джейком Полом по правилам профессионального бокса. Бывший чемпион Bellator и ONE потерпел досрочное поражение уже в первом раунде. Это было первое выступление Аскрена за долгое время. В последних двух поединках в ММА, выступая в UFC, он также проигрывал досрочно, уступив Хорхе Масвидалю и Дэмьену Майе.
После победы Пола поединки ему предложили Тайрон Вудли и Диллон Дэнис.
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