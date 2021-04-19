Реакция Кормье на досрочное поражение Аскрена в бою с блогером

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье отреагировал на поражение бывшего чемпиона Bellator и ONE Бена Аскрена от YouTube-блогера Джейка Пол.

«Боже мой, Бен. Ну ты чего, Бен? Чёрт», — сказал Кормье, смотревший поединок в прямой трансляции. При этом лицо Даниэля выражало самые разные эмоции.

Напомним, Аскрен провёл поединок с Джейком Полом по правилам профессионального бокса. Бывший чемпион Bellator и ONE потерпел досрочное поражение уже в первом раунде. Это было первое выступление Аскрена за долгое время. В последних двух поединках в ММА, выступая в UFC, он также проигрывал досрочно, уступив Хорхе Масвидалю и Дэмьену Майе.

После победы Пола поединки ему предложили Тайрон Вудли и Диллон Дэнис.