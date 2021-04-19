Флойд Мейвезер кардинально сменил имидж
Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер кардинально сменил имидж. Впервые за долгое время американец отрастил волосы. На протяжении большей части карьеры Мейвезер появлялся на ринге выбритым наголо, но теперь перешёл к новому образу. Кроме того, на лице Флойда также заметна небритость.
Соответствующее фото доступно на странице Мейвезера в «Инстаграме».
Напомним, Флойд Мейвезер периодически подогревает слухи о возможном возобновлении карьеры. Не так давно в Сети появилось фото, на котором американец запечатлён с президентом UFC Даной Уайтом и главой японской ММА-лиги Rizin. В прошлом Мейвезер уже провёл один выставочный поединок в Японии, нокаутировав в первом раунде Тенсина Нацукаву.
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