Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер кардинально сменил имидж. Впервые за долгое время американец отрастил волосы. На протяжении большей части карьеры Мейвезер появлялся на ринге выбритым наголо, но теперь перешёл к новому образу. Кроме того, на лице Флойда также заметна небритость.

Соответствующее фото доступно на странице Мейвезера в «Инстаграме».

Напомним, Флойд Мейвезер периодически подогревает слухи о возможном возобновлении карьеры. Не так давно в Сети появилось фото, на котором американец запечатлён с президентом UFC Даной Уайтом и главой японской ММА-лиги Rizin. В прошлом Мейвезер уже провёл один выставочный поединок в Японии, нокаутировав в первом раунде Тенсина Нацукаву.