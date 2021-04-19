Конор Макгрегор показал, как готовится к третьему бою с Дастином Порье. Видео

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор показал, как готовится к третьему бою с Дастином Порье.

«USADA протестировало меня прямо перед этим. Кровь и моча. Это происходит дважды в неделю. Я их не виню, я зверь. Вот что меня беспокоит — почему больше не объявляют о том, что спортсмен пойман на допинге? Это значит, что они могут держать это в тайне. Дерьмовые отговорки в стиле «загрязнённая добавка» снова принимаются», — написал Макгрегор на своей странице в «Твиттере».

Напомним, бой Макгрегора с Порье состоится на турнире UFC 264 10 июля. Впервые они бились в 2014 году, тогда победил ирландец, в январе 2021 года Порье взял у Макгрегора реванш. Все билеты на поединок были проданы за несколько секунд.