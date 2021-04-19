Конор Макгрегор показал, как готовится к третьему бою с Дастином Порье. Видео
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор показал, как готовится к третьему бою с Дастином Порье.
«USADA протестировало меня прямо перед этим. Кровь и моча. Это происходит дважды в неделю. Я их не виню, я зверь. Вот что меня беспокоит — почему больше не объявляют о том, что спортсмен пойман на допинге? Это значит, что они могут держать это в тайне. Дерьмовые отговорки в стиле «загрязнённая добавка» снова принимаются», — написал Макгрегор на своей странице в «Твиттере».
Напомним, бой Макгрегора с Порье состоится на турнире UFC 264 10 июля. Впервые они бились в 2014 году, тогда победил ирландец, в январе 2021 года Порье взял у Макгрегора реванш. Все билеты на поединок были проданы за несколько секунд.
«Три секунды, вау!» Конор Макгрегор показал свой самый быстрый нокаут в карьере
Рекомендуем вам
- 19 апреля 2021
-
17:44
-
16:36
-
16:02
-
14:33
-
14:32
-
13:45
-
13:02
-
12:18
-
12:06
-
11:53
-
11:51
-
11:20
-
10:48
-
10:44
-
10:35
-
10:10
-
10:01
-
09:34
-
09:31
-
09:22
-
09:01
-
05:55
-
00:10
- 18 апреля 2021
-
22:50
-
19:36
-
16:40
-
15:17
-
14:57
-
13:57
-
12:40
-
11:09
-
10:36
-
09:30
-
08:34
-
08:23
Партнерский контент
Рекомендуем вам