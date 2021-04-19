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Уиттакер: хочу титульный бой с Адесаньей и получу его. Всё остальное для меня бессмысленно

Уиттакер: хочу титульный бой с Адесаньей и получу его. Всё остальное для меня бессмысленно
Бокс/ММА / UFC 0

Австралиец Роберт Уиттакер намерен подраться за титул чемпиона UFC в среднем весе с Исраэлем Адесаньей.

«Я всегда придерживался такого подхода — если ты победишь всех, то в конце концов окажешься на вершине. Это простой путь, и нет никакого другого боя, который имел бы для меня смысл, кроме этого титульного поединка. Остался только он. И это тот бой, который я хочу и получу. Думаю, в сентябре мы сможем собрать целый стадион в Новой Зеландии и ещё раз прокачать MMA в целом», — сказал Уиттакер после боя с Келвином Гастелумом на UFC Vegas 24.

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