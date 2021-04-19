Джейк Пол: Нейт Диаз отправится в нокаут в третьем раунде
Известный YouTube-блогер Джейк Пол пообещал нокаутировать американского бойца Нейта Диаза, если их поединок состоится.
«Нейт Диаз отправится в нокаут в третьем раунде», — написал Пол на своей странице в «Твиттере».
18 апреля Пол одержал победу в бою с экс-чемпионом Bellator и лиги ONE Беном Аскреном. После боя Пол заявил, что хочет подраться с бывшим чемпионом UFC в двух весовых категориях Конором Макгрегором.
Аскрен впервые вышел на профессиональный боксёрский ринг. Бой прошёл в рамках главного поединка шоу Triller Fight Club. Удар Пола справа отправил Аскрена в тяжелый нокдаун, и рефери принял решение остановить поединок. Бой прошёл в Атланте (Джорджия, США) по правилам бокса с форматом 8 раундов по 2 минуты.
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