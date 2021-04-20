Нурмагомедов — тренеру: наконец-то ты уважаешь меня

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов отреагировал на то, что его тренер Хавьер Мендес повесил его большой портрет у себя в зале AKA в Сан-Хосе (Калифорния, США). Нурмагомедов проходил подготовку в зале AKA перед боями.
«Орёл наконец-то приземлился на стену чемпионов AKA», — написал Мендес в своём «инстаграме».
«Наконец-то ты уважаешь меня, тренер», — написал Нурмагомедов в «сториз» своего «инстаграма».
Фото: https://www.instagram.com/khabib_nurmagomedov/?hl=ru
В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254, применив удушающий приём «треугольник» во втором раунде. После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.
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