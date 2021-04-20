«Ты брехун и интриган!» Гвоздик жёстко ответил Редкачу

Бывший чемпион мира по боксу в полутяжёлом весе по версии WBC украинец Александр Гвоздик жёстко ответил другому украинскому боксёру Ивану Редкачу. Ранее Редкач заявил, что Гвоздик приедет на его бой, чтобы поддержать его, и добавил, что они дружили и дружат ещё со времён любительских выступлений.

«Никогда не думал, что подобное говно доплывёт и до меня… Обычно пропускаю подобные высеры мимо ушей, но в этот раз что-то зло берёт, плюс под угрозой отношение с людьми, которых я уважаю… Так вот, разрешите прояснить ситуацию.

Во-первых. Ваня! Друзьями мы с тобой не являемся, никогда не были и не будем. И в моём списке знакомых ты всегда был скорее со знаком минус, чем плюс. Во-вторых. На шоу меня пригласил не ты, и я ехал не к тебе! Скажу даже больше: изначально я даже не знал, что ты боксируешь на этой карте. Это выяснилось позже, и как человек воспитанный я присоединился к ужину с твоей командой по приезде.

И говорил ли я тебе лично, что не поддерживаю ваш конфликт с семьёй Ломаченко (который, кстати, начал ты) и тебя в частности? Анатолий Николаевич прислал мне скрин твоего поста, где ты говоришь про нашу дружбу, потому что он знает, что её нет. И да… Действительно, я тебе об этом сказал, со словами «не впутывайте меня в свои разборки». Но похоже, что ради хайпа ни берегов, ни горизонтов ты не видишь…

Кажется, сегодня ты приобрёл ещё одного хейтера (не удивлюсь, если так ты и планировал). Я так понимаю, сейчас следует ждать от тебя новый высер в ответ. Возможно, это даже интересно — попробовать себя в новом амплуа. Теперь я новобранец в отряде диванных войск, может, как раз несколько подписчиков добавится, а то всё никак не могу я своим «инстаграмом» заняться.

Ваня, ты брехун и интриган! Не скажу, что я этого не знал...» — написал Гвоздик в своём «инстаграме».