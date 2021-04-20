«Богиня красоты!» Подписчики оценили фото девушки-бойца MMA Анастасии Яньковой

Российская спортсменка Анастасия Янькова, выступающая в смешанных единоборствах, выложила на своей странице в «Инстаграме» фотографию, на которой можно оценить её физическую форму.
«Слишком много тут стало фотографий в одежде. Так можно ещё подумать, что я (ужас какой) стала взрослым и серьёзным человеком, а это уж слишком, сами понимаете. Без костюма, фильтров и косметики я — тоже я. Утро понедельника идеально, если оно не раньше 11. Крутой весенней недели вам желаю», — подписала она фото.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Анастасии Яньковой.
Вот что написали подписчики в комментариях.
«Богиня красоты!»
«Отличная форма у тебя».
«Шикарная фигура, очень красивая».
«Хорошеешь только, Настюша».
На счету 30-летней Яньковой пять побед и одно поражение в MMA.
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