Баста отказался организовывать бой А. Емельяненко — Джиган

Известный рэпер Василий Вакуленко, известный под прозвищем Баста, ответил на вопрос, интересно ли ему взяться за организацию поединка с участием бойца MMA Александра Емельяненко и рэпера Джигана.
Ранее сообщалось, что Емельяненко и Джиган договорились о бое, однако пока неизвестно, где и когда он состоится. Сегодня, 20 апреля, Баста объявил о создании боксёрской промоутерской компании Gazfight.
«Нет, конечно же, я не стал бы (организовывать. — Прим. «Чемпионата») такой бой. В шоу-бизнесе есть место для всего, но мне и в музыке интересно заниматься чем-то удивительным, большим, достойным и серьёзным.
Уверен, что очень много замечательных людей захотят развлечься и сделать такой бой. Мне это неинтересно. Есть большие и серьёзные спортсмены, которые хотят показать свой уровень и добиться новых высот.
У меня у самого были предложения такого плана: выскочить где-то, устроить шоу с порядочным мешком, который даже упадёт. Когда я это слушаю, то у меня возникает ощущение, что у людей деформирована картина мира.
Да, сейчас подобные шоу набирают обороты, но мне интересно заниматься чем-то настоящим, где я буду полезен. Для меня бокс — невообразимая высота. Хочется, чтобы дети смотрели бои и получали удовольствие от бокса, хотели бы им заниматься. Фрик-бои имеют право существовать, но я бы их не делал», — рассказал Баста на пресс-конференции.
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