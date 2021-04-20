Сехудо — Стерлингу: посмотри, что ты наделал, грязный мешок

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо обратился к обладателю пояса в легчайшем весе Алджэмейну Стерлингу.

В марте Стерлинг стал чемпионом UFC, после того как его соперник по титульному поединку россиянин Пётр Ян получил дисквалификацию за запрещённый удар коленом в голову. Многие посчитали, что Стерлинг симулировал травму в том эпизоде.

«Стерлинг, посмотри, что ты наделал, грязный мешок. Сколько ещё наград киноакадемии будет роздано в этом году…

Дана Уайт (президент UFC. — Прим. «Чемпионата»), увольняй уже этих футболистов. Меня от них тошнит», — написал Сехудо в своём «твиттере», комментируя инцидент на турнире UFC в минувшие выходные. Представитель Молдавии Александр Романов получил удар в пах от Хуана Эспино и, отказавшись продолжать бой, победил решением судей.