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Дана Уайт подтвердил, что соперником Нганну, скорее всего, станет Льюис

Дана Уайт подтвердил, что соперником Нганну, скорее всего, станет Льюис
Бокс/ММА / UFC 0
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Чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну, вероятнее всего, проведёт следующую защиту титула с бывшим претендентом на титул Дерриком Льюисом. Об этом рассказал президент лиги Дана Уайт.

«Вероятнее всего, соперником Нганну станет Льюис», — приводит слова Уайта на своей странице в «Твиттере» обозреватель Джед Гудман.

Напомним, ранее экс-чемпион промоушена в полутяжёлом весе Джон Джонс выразил желание встретиться с Нганну, но, скорее всего, эта встреча состоится ещё нескоро.

Нганну стал чемпионом лиги в минувшем месяце, когда нокаутировал Стипе Миочича и забрал у него пояс. Что касается Льюиса, американец последний поединок провёл в феврале нынешнего года, тогда он нокаутировал Кёртиса Блэйдса.

Напомним, Нганну и Льюис уже бились в 2018 году. Тогда Деррик победил Нганну единогласным решением.

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