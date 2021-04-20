У Абдурахимова сорвался бой с Сакаи, Шамиля заменит Розенстрайк
1 мая российский тяжеловес Шамиль Абдурахимов должен был выступить на турнире UFC Вегас 25. Предполагалось, что его соперником станет Аугусто Сакаи. Но у Абдурахимова возникли проблемы с получением визы в США, из-за чего поединок сорвался, сообщает BJ Penn.
В результате матчмейкеры приняли решение перенести дату выступления и для Сакаи. 5 июня поединок с участием бразильца возглавит турнир UFC. Его соперником станет нокаутёр из Суринама Жаирзиньо Розенстрайк.
Сакаи на данный момент занимает девятое место в рейтинге UFC в тяжёлом весе. В предыдущем поединке Аугусто досрочно проиграл Алистару Овериму. Что касается Розенстрайка, он занимает шестое место в рейтинге. В минувшем поединке он уступил решением судей Сирилю Гану.
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