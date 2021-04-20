Усман в случае победы над Масвидалем встретится с Ковингтоном

В ночь с 24 на 25 апреля по московскому времени в Джексонвилле (штат Флорида, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 261. В его главном событии встретятся чемпион лиги в полусреднем весе Камару Усман и Хорхе Масвидаль. Уже сейчас известно, кто станет следующим соперником Усмана, если он победит.

«Если Усман победит, его следующим соперником станет Ковингтон», — приводит слова президента UFC на своей странице в «Твиттере» обозреватель Джед Гудман.

Напомним, в прошлом Усман и Ковингтон уже дрались. В декабре 2019 года в ярком и конкурентном поединке Камару нокаутировал Колби в пятом раунде, это была первая защита титула Усманом. Ковингтон после того поражения провёл лишь одну схватку, нокаутировав Тайрона Вудли.