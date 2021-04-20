Усман в случае победы над Масвидалем встретится с Ковингтоном
В ночь с 24 на 25 апреля по московскому времени в Джексонвилле (штат Флорида, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC 261. В его главном событии встретятся чемпион лиги в полусреднем весе Камару Усман и Хорхе Масвидаль. Уже сейчас известно, кто станет следующим соперником Усмана, если он победит.
«Если Усман победит, его следующим соперником станет Ковингтон», — приводит слова президента UFC на своей странице в «Твиттере» обозреватель Джед Гудман.
Напомним, в прошлом Усман и Ковингтон уже дрались. В декабре 2019 года в ярком и конкурентном поединке Камару нокаутировал Колби в пятом раунде, это была первая защита титула Усманом. Ковингтон после того поражения провёл лишь одну схватку, нокаутировав Тайрона Вудли.
Рекомендуем вам
- 20 апреля 2021
-
20:59
-
19:57
-
18:48
-
17:24
-
16:05
-
15:01
-
14:01
-
13:19
-
13:00
-
12:00
-
11:01
-
10:00
-
09:30
-
09:00
- 19 апреля 2021
-
23:57
-
21:55
-
20:59
-
18:41
-
17:44
-
16:36
-
16:02
-
14:33
-
14:32
-
13:45
-
13:02
-
12:18
-
12:06
-
11:53
-
11:51
-
11:20
-
10:48
-
10:44
-
10:35
-
10:10
-
10:01
Партнерский контент
Рекомендуем вам