Bellator отчислил девять бойцов

Руководство Bellator приняло решение расстаться с девятью бойцами, сообщает MMAJunkie. Из ростера лиги отчислены экс-боец UFC Роджер Уэрта, ветеран промоушена Брендон Гирц, проведший в Bellator 16 поединков, а также Кэл Элленор, Франс Мламбо, Пол Редмонд, Райан Родди, Ричи Смаллен, Габриэль Варга и Арби Меджидов. Последний выступал в лиге под флагом Австрии.
Напомним, лига Bellator в нынешнем году провела три турнира. Минувшее шоу прошло в ночь на 17 апреля по московскому времени. В его главном поединке чемпион промоушена в полутяжёлом весе Вадим Немков защитил титул, победив решением судей Фила Дэвиса. Таким образом, россиянин прошёл в полуфинал Гран-при.
Следующий турнир Bellator пройдёт 7 мая. В его главном бою чемпион лиги в легчайшем весе Хуан Арчулета будет защищать пояс от посягательств Серджио Петтиса. В соглавном поединке шоу встретятся четвертьфиналисты Гран-при в полутяжёлом весе Йоэль Ромеро и Энтони Джонсон.
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