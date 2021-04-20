Бой Фьюри с Джошуа пройдёт в Саудовской Аравии, есть три потенциальные даты

Объединительный поединок в супертяжёлом весе за звание абсолютного чемпиона мира между обладателем титула по версии WBC Тайсоном Фьюри и чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа пройдёт в Саудовской Аравии.
«Боб Арум подтвердил, что поединок Фьюри с Джошуа пройдёт в Саудовской Аравии. Он добавил, что, вероятнее всего, встреча состоится в Джидде. В Саудовской Аравии выбирают из трёх дат — 24 июля, 31 июля, 7 августа», — написал на своей странице в «Твиттере» обозреватель Майкл Бенсон.
Напомним, ожидается, что Джошуа и Фьюри проведут как минимум два поединка. Тайсон последний раз выходил на ринг в феврале 2020 года, когда нокаутировал Деонтея Уайлдера. Джошуа предыдущий раз бился в декабре минувшего года. Тогда он досрочно победил Кубрата Пулева.
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