Макгрегор думает о приобретении «Манчестер Юнайтед»

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор заявил, что задумывается о приобретении английского футбольного топ-клуба «Манчестер Юнайтед».

«Привет, ребят. Я задумываюсь о приобретении «Манчестер Юнайтед». Что думаете по этому поводу?» — написал Конор на своей странице в «Твиттере».

Судя по всему, Макгрегор отреагировал на новость о том, что семья американских бизнесменов Глейзеров, владеющая контрольным пакетом акций легендарного клуба, рассматривает вариант с его продажей. Боссы «Манчестера» стали рассматривать такой сценарий после того, как проект футбольной Суперлиги потерпел крах.

Напомним, что Макгрегор имеет успешный опыт в бизнес-индустрии. За несколько лет ему удалось раскрутить собственный бренд виски.