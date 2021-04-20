В ONE подтвердили, что де ла Хойя может встретиться с бывшим чемпионом UFC Альваресом
Исполнительный директор промоушена ONE Чатри Ситйодтонг подтвердил слова бывшего чемпиона мира по боксу в шести весовых категориях Оскара де ла Хойи, который не исключил, что проведёт поединок с бойцом азиатской лиги, бывшим чемпионом UFC Эдди Альваресом.
«Вероятность этого боя есть. Я общался с Эдди по этому поводу, когда он был в Сингапуре. Оскар хочет встретиться с Альваресом. Это будет классный бой. Сказал Альваресу, что поддержу его. Конечно, у ONE есть контрактные права, но я большой фанат Оскара. Если он хочет такой схватки, я только за», — приводит слова функционера BJ Penn.
Напомним, Оскар де ла Хойя не появлялся на ринге с 2008 года, когда досрочно проиграл Мэнни Пакьяо. Легенда бокса планирует провести бой 3 июля.
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