В ONE подтвердили, что де ла Хойя может встретиться с бывшим чемпионом UFC Альваресом

Исполнительный директор промоушена ONE Чатри Ситйодтонг подтвердил слова бывшего чемпиона мира по боксу в шести весовых категориях Оскара де ла Хойи, который не исключил, что проведёт поединок с бойцом азиатской лиги, бывшим чемпионом UFC Эдди Альваресом.

«Вероятность этого боя есть. Я общался с Эдди по этому поводу, когда он был в Сингапуре. Оскар хочет встретиться с Альваресом. Это будет классный бой. Сказал Альваресу, что поддержу его. Конечно, у ONE есть контрактные права, но я большой фанат Оскара. Если он хочет такой схватки, я только за», — приводит слова функционера BJ Penn.

Напомним, Оскар де ла Хойя не появлялся на ринге с 2008 года, когда досрочно проиграл Мэнни Пакьяо. Легенда бокса планирует провести бой 3 июля.